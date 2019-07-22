На выборах в Верховную Раду 2019 в большинстве областей Украины лидирует партия Слуга народа.
ЦИК обнародовала результаты голосования украинцев по областям на выборах в Верховную Раду.
Информация опубликована на основании обработки 45,87% бюллетеней.
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Партия Слуга народа лидирует во всех областях кроме Донецкой, Луганской и Львовской.
На востоке Украины побеждает Оппозиционная платформа – За жизнь.
Во Львовской области украинцы в большинстве проголосовали за партию Голос.
Как проголосовали украинцы по областям на выборах в Верховную Раду 2019
Винницкая область – Слуга народа – 37%
Волынская область – Слуга народа – 39,71%
Днепропетровская область – Слуга народа – 57,17%
Донецкая область – Оппозиционная платформа – За жизнь – 41,77%
Житомирская область – Слуга народа – 46,54%
Закарпатская область – Слуга народа – 50,66%
Запорожская область – Слуга народа – 49,09%
Івано-Франковская – Слуга народа – 31,7%
Киевская область – Слуга народа – 45,34%
Кировоградская область – Слуга народа – 50,43%
Луганская область – Оппозиционная платформа – За жизнь – 48%
Львовская область – Голос – 24,01%
Николаевская область – Слуга народа -53,54%
Одесская область – Слуга народа – 46,97%
Полтавская область – Слуга народа – 51,62%
Ровненская область – Слуга народа – 40,22%
Сумская область – Слуга народа – 50,9%
Тернопольская область – Слуга народа – 31,32%
Харьковская область – Слуга народа – 41,93%
Херсонская область – Слуга народа – 49,58%
Хмельницкая область – Слуга народа – 45,58%
Черкасская область – Слуга народа – 49,91%
Черновицкая область – Слуга народа – 50,95%
Черниговская область – Слуга народа – 40,87%
Киев – Слуга народа – 37,29%
Как голосовали по областям
К слову, стали известны результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019.