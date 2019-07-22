На выборах в Верховную Раду 2019 в большинстве областей Украины лидирует партия Слуга народа.

ЦИК обнародовала результаты голосования украинцев по областям на выборах в Верховную Раду.

Информация опубликована на основании обработки 45,87% бюллетеней.

Читайте: Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Партия Слуга народа лидирует во всех областях кроме Донецкой, Луганской и Львовской.

На востоке Украины побеждает Оппозиционная платформа – За жизнь.

Во Львовской области украинцы в большинстве проголосовали за партию Голос.

Как проголосовали украинцы по областям на выборах в Верховную Раду 2019

Винницкая область – Слуга народа – 37%

Волынская область – Слуга народа – 39,71%

Днепропетровская область – Слуга народа – 57,17%

Донецкая область – Оппозиционная платформа – За жизнь – 41,77%

Житомирская область – Слуга народа – 46,54%

Закарпатская область – Слуга народа – 50,66%

Запорожская область – Слуга народа – 49,09%

Івано-Франковская – Слуга народа – 31,7%

Киевская область – Слуга народа – 45,34%

Кировоградская область – Слуга народа – 50,43%

Луганская область – Оппозиционная платформа – За жизнь – 48%

Львовская область – Голос – 24,01%

Николаевская область – Слуга народа -53,54%

Одесская область – Слуга народа – 46,97%

Полтавская область – Слуга народа – 51,62%

Ровненская область – Слуга народа – 40,22%

Сумская область – Слуга народа – 50,9%

Тернопольская область – Слуга народа – 31,32%

Харьковская область – Слуга народа – 41,93%

Херсонская область – Слуга народа – 49,58%

Хмельницкая область – Слуга народа – 45,58%

Черкасская область – Слуга народа – 49,91%

Черновицкая область – Слуга народа – 50,95%

Черниговская область – Слуга народа – 40,87%

Киев – Слуга народа – 37,29%

Как голосовали по областям



К слову, стали известны результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019.