На виборах до Верховної Ради 2019 в більшості областей України лідирує партія Слуга народу.

ЦВК оприлюднила результати голосування українців по областях на виборах до Верховної Ради.

Інформація опублікована на підставі обробки 45,87% бюлетенів.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Партія Слуга народу лідирує у всіх областях крім Донецької, Луганської та Львівської.

На сході України перемагає Опозиційна платформа – За життя.

У Львівській області українці в більшості проголосували за партію Голос.

Як проголосували українці по областях на виборах до Верховної Ради 2019

Вінницька область – Слуга народу – 37%

Волинська область – Слуга народу – 39,71%

Дніпропетровська область – Слуга народу – 57,17%

Донецька область – Опозиційна платформа – За життя -41,77%

Житомирська область – Слуга народу – 46,54%

Закарпатська область – Слуга народу – 50,66%

Запорізька область – Слуга народу – 49,09%

Івано-Франківська – Слуга народу – 31,7%

Київська область – Слуга народу – 45,34%

Кіровоградська область – Слуга народу – 50,43%

Луганська область – Опозиційна платформа – За життя -48%

Львівська область – Голос – 24,01%

Миколаївська область – Слуга народу -53,54%

Одеська область – Слуга народу – 46,97%

Полтавська область – Слуга народу – 51,62%

Рівненська область – Слуга народу – 40,22%

Сумська область – Слуга народу – 50,9%

Тернопільська область – Слуга народу – 31,32%

Харківська область – Слуга народу – 41,93%

Херсонська область – Слуга народу – 49,58%

Хмельницька область – Слуга народу – 45,58%

Черкаська область – Слуга народу – 49,91%

Чернівецька область – Слуга народу – 50,95%

Чернігівська область – Слуга народу – 40,87%

Київ – Слуга народу – 37,29%

Як голосували по областях



До слова, стали відомі результати екзит-полу на виборах до Верховної Ради 2019.