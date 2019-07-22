На виборах до Верховної Ради 2019 в більшості областей України лідирує партія Слуга народу.
ЦВК оприлюднила результати голосування українців по областях на виборах до Верховної Ради.
Інформація опублікована на підставі обробки 45,87% бюлетенів.
Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Партія Слуга народу лідирує у всіх областях крім Донецької, Луганської та Львівської.
На сході України перемагає Опозиційна платформа – За життя.
У Львівській області українці в більшості проголосували за партію Голос.
Як проголосували українці по областях на виборах до Верховної Ради 2019
Вінницька область – Слуга народу – 37%
Волинська область – Слуга народу – 39,71%
Дніпропетровська область – Слуга народу – 57,17%
Донецька область – Опозиційна платформа – За життя -41,77%
Житомирська область – Слуга народу – 46,54%
Закарпатська область – Слуга народу – 50,66%
Запорізька область – Слуга народу – 49,09%
Івано-Франківська – Слуга народу – 31,7%
Київська область – Слуга народу – 45,34%
Кіровоградська область – Слуга народу – 50,43%
Луганська область – Опозиційна платформа – За життя -48%
Львівська область – Голос – 24,01%
Миколаївська область – Слуга народу -53,54%
Одеська область – Слуга народу – 46,97%
Полтавська область – Слуга народу – 51,62%
Рівненська область – Слуга народу – 40,22%
Сумська область – Слуга народу – 50,9%
Тернопільська область – Слуга народу – 31,32%
Харківська область – Слуга народу – 41,93%
Херсонська область – Слуга народу – 49,58%
Хмельницька область – Слуга народу – 45,58%
Черкаська область – Слуга народу – 49,91%
Чернівецька область – Слуга народу – 50,95%
Чернігівська область – Слуга народу – 40,87%
Київ – Слуга народу – 37,29%
Як голосували по областях
До слова, стали відомі результати екзит-полу на виборах до Верховної Ради 2019.