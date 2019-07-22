Громадська організація Комітет виборців України повідомила, що загалом голосування на позачергових парламентських виборах відповідало міжнародним стандартам.

Громадська організація Комітет виборців України оцінила голосування на виборах до Верховної Ради як таке, що в цілому відповідає вимогам українського законодавства та міжнародним стандартам.

– Якщо говорити про кількість і масштаби порушень виборчого законодавства, то у нас є підстави говорити, що вони співрозмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року, – сказав гендиректор КВУ Олексій Кошель.

Однією з основних проблем на парламентських виборах була незаконна агітація у день тиші і день виборів.

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Також в КВУ заявили, що підкуп виборців все ще є проблемою на виборах в Україні.

Однак масштаби підкупу були набагато менші, ніж під час виборів у 2014 році.

До слова, партія Слуга народу може провести до Верховної Ради 227 народних депутатів і створити монокоаліцію.