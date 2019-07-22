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Факти / Україна / Політика

Вибори до Верховної Ради відповідали міжнародним стандартам – КВУ

Громадська організація Комітет виборців України повідомила, що загалом голосування на позачергових парламентських виборах відповідало міжнародним стандартам.

Вибори до Верховної Ради відповідали міжнародним стандартам – КВУ

Громадська організація Комітет виборців України оцінила голосування на виборах до Верховної Ради як таке, що в цілому відповідає вимогам українського законодавства та міжнародним стандартам.

– Якщо говорити про кількість і масштаби порушень виборчого законодавства, то у нас є підстави говорити, що вони співрозмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року, – сказав гендиректор КВУ Олексій Кошель.

Однією з основних проблем на парламентських виборах була незаконна агітація у день тиші і день виборів.

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Також в КВУ заявили, що підкуп виборців все ще є проблемою на виборах в Україні.

Однак масштаби підкупу були набагато менші, ніж під час виборів у 2014 році.

До слова, партія Слуга народу може провести до Верховної Ради 227 народних депутатів і створити монокоаліцію.

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