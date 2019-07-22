Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О мерах по противодействию рейдерству.

Владимир Зеленский подписал указ О мерах по противодействию рейдерству.

В документе есть набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

Предусматривается внесение изменений в программное обеспечение государственных реестров. Это должно существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

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Среди ключевых технологических изменений:

автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий,

создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском,

фото- и видеофиксация участников транзакций;

введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

К слову, Владимир Зеленский обратился к иностранным инвесторам на английском языке и призвал их как можно раньше вкладывать в Украину, чтобы получить максимальную выгоду.