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Факты / Украина

Приезжайте в Украину! Зеленский на английском обратился к инвесторам

Президент Владимир Зеленский обратился к иностранным инвесторам на английском языке и призвал их как можно раньше вкладывать в Украину, чтобы получить максимальную выгоду.

Приезжайте в Украину! Зеленский на английском обратился к инвесторам

Президент Владимир Зеленский записал обращение на английском языке к иноземным инвесторам, в котором призвал их приехать в Украину и уже сейчас инвестировать в ее развитие.

По его словам, во время визита иностранные гости смогут узнать об инвестиционных возможностях в нашей стране.

– Украина – одна из самых больших стран в Европе, у нас идеальное географическое расположение… Я и моя команда в новом парламенте и правительстве хотим сделать экономический рост частью ДНК страны, – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что еще многое предстоит изменить в Украине и напомнил, что на это нужно время.

Потому к тому времени, когда они смогут создать благоприятный инвестиционный климат, большинство рынков будут заняты кем-то другим.

– Я приглашаю вас, инвесторы, из любых частей света, присоединиться к возможности раньше и получить огромную прибыль со своих инвестиций. Ваш успех будет нашим успехом, – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что хочет видеть экономику Украину одной из самых быстроразвивающихся в Европе.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что в Украине нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

Видео: Владимир Зеленский

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