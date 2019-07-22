Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков надеется, что им удастся внести изменения в Конституцию, поскольку их декларировали и другие партии, которые проходят в новый парламент.

Дмитрий Разумков убежден, что партия Слуга народа сможет в новой Верховной Раде внести изменения в Конституцию.

– Многие партии, которые прошли в парламент, декларировали те изменения в Конституцию, которые мы предлагали, – объяснил он в эфире Свободы слова на ICTV.

Политик надеется, что представители этих партий не только будут говорить об этих изменениях, но и действовать.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

По его словам, это прежде всего снятие депутатской неприкосновенности, отзыв нардепа, досрочное прекращение его полномочий и наказание за кнопкодавства на уровне уголовной ответственности.

– Это то, что должны сделать партии для того, чтобы изменить регламент и Конституцию, чтобы наконец Верховная Рада поняла свою ответственность и начала работать… Я надеюсь, это поддержит Голос и Батькинщина, как и самовыдвиженцы и другие политсилы, – добавил Разумков.

Напомним, Слуга народа может создать монокоалицию – впервые в истории Украины.