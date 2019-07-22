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Факти / Україна / Політика

Зміни до Конституції. Разумков назвав союзників у новому парламенті

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков сподівається, що їм вдасться внести зміни до Конституції, бо їх декларували й інші партії, які проходять до нового парламенту.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков переконаний, що партія Слуга народу зможе у новій Верховній Раді внести зміни до Конституції.

– Багато партій, які пройшли до парламенту, декларували ті зміни до Конституції, які ми пропонували, – пояснив він в ефірі Свободи слова на ICTV.

Політик сподівається, що представники цих партій не тільки говоритимуть про ці зміни, але й діятимуть.

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За його словами, це передусім зняття депутатської недоторканності, відкликання нардепа, дострокове припинення його повноважень та покарання за кнопкодавство на рівні кримінальної відповідальності.

– Це те, що повинні зробити партії для того, щоб змінити регламент та Конституцію, щоб нарешті Верховна Рада зрозуміла свою відповідальність і почала працювати…Я сподіваюся, це підтримає Голос і Батьківщина, як і самовисуванці та інші політсили, – додав Разумков.

Нагадаємо, Слуга народу може створити монокоаліцію – вперше в історії України.

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