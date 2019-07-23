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Факти / Україна

Денис Гутенко став тимчасовим керівником ДФС

Кабінет міністрів України призначив нового керівника Державної фіскальної служби України.

Денис Гутенко став тимчасовим керівником ДФС

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби України став Денис Гутенко – директор департаменту таргетингу і управління митними ризиками ДФС.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

Крім того, Кабмін відповідною постановою присвоїв голові Державної податкової служби Сергію Верланову третій ранг державного службовця.

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Як повідомлялося, колишній т. в. о. голови відомства Олександр Власов написав заяву на звільнення, після чого уряд звільнив його від виконання цих обов’язків. Водночас Власов залишається керівником Одеської митниці.

Фото: Денис Гутенко

 

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