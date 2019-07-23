Кабінет міністрів України призначив нового керівника Державної фіскальної служби України.

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби України став Денис Гутенко – директор департаменту таргетингу і управління митними ризиками ДФС.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

Крім того, Кабмін відповідною постановою присвоїв голові Державної податкової служби Сергію Верланову третій ранг державного службовця.

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Як повідомлялося, колишній т. в. о. голови відомства Олександр Власов написав заяву на звільнення, після чого уряд звільнив його від виконання цих обов’язків. Водночас Власов залишається керівником Одеської митниці.

Фото: Денис Гутенко