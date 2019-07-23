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Факти / Україна

Хто проходить у Раду: ЦВК порахувала більше 90% голосів

ЦВК опрацювала 92% бюлетенів і продовжує далі обробляти результати парламентських виборів 2019.

Вибори 2019

Триває підрахунок голосів на виборах до Верховної Ради 2019.

Згідно з даними 92,43% опрацьованих бюлетенів, до парламенту можуть пройти п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Читайте: Результати екзит-полу на виборах до Верховної Ради 2019

  • Слуга народу – 43,11%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 13,03%;
  • Батьківщина – 8,18%;
  • Європейська солідарність – 8,15%;
  • Голос – 5,87%.

До речі, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради онлайн.

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