У окупований Донецьк прибули російські снайпери для знищення відеокамер СММ ОБСЄ на лінії розмежування.

У окупований Донецьк прибули російські снайпери для обстрілів і знищення відеокамер спостереження Спеціальної моніторингової групи ОБСЄ, які встановлені на лінії розмежування.

– Камери спостереження СММ ОБСЄ встановлені відповідно до Мінської домовленостями на окремих ділянках лінії розмежування. Це буде додатковим свідченням підступності російських окупаційних військ і нехтування міжнародними домовленостями, – повідомляє командування ООС.

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Встановлені СММ ОБСЄ онлайн-відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації в режимі роботи 24/7.

– За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій ЗСУ, обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури на підконтрольній Україні території, – підкреслили в штабі.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.