PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На Донбас прибули російські снайпери для знищення відеокамер СММ ОБСЄ

У окупований Донецьк прибули російські снайпери для знищення відеокамер СММ ОБСЄ на лінії розмежування.

ОБСЄ

У окупований Донецьк прибули російські снайпери для обстрілів і знищення відеокамер спостереження Спеціальної моніторингової групи ОБСЄ, які встановлені на лінії розмежування.

– Камери спостереження СММ ОБСЄ встановлені відповідно до Мінської домовленостями на окремих ділянках лінії розмежування.

Це буде додатковим свідченням підступності російських окупаційних військ і нехтування міжнародними домовленостями, – повідомляє командування ООС.

Читайте: Обмін полоненими: у Мінську домовилися про схему 208 на 69

Встановлені СММ ОБСЄ онлайн-відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації в режимі роботи 24/7.

– За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення бойовиками режиму припинення вогню, здійснення провокаційних обстрілів позицій ЗСУ, обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури на підконтрольній Україні території, – підкреслили в штабі.

Нагадаємо,  на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

Джерело: Штаб ООС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як світ відреагував на парламентські вибори 2019 в Україні
Перемир’я на Донбасі: СММ ОБСЄ зафіксувала 75 порушень
Розпочато термінове розслідування: реакція Зеленського на загибель бійців ООС
В ООС група військових підірвалася на міні
Вибори в ООС: військові вперше голосують разом із цивільними, багато не прийшли
На Донбасі поранено двох військових
Бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ – двоє військових загинули
Війна на Донбасі: снайпер бойовиків застрелив двох військових ЗСУ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка