В Верховной Раде IX созыва будет более 300 новых лиц, больше женщин и первое монобольшинство.

Внеочередные парламентские выборы 2019 завершились ошеломляющим результатом, согласно которому одна политическая сила финишировала с огромным отрывом от других партий.

После обработки 97,66% протоколов, в новую Верховную Раду проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.

Слуга народа – 43.13%;

– 43.13%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,04%;

– 13,04%; Батькивщина – 8,18%;

– 8,18%; Европейская солидарность – 8,12%;

– 8,12%; Голос – 5,84%.

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные факты о новой Верховной Раде.

Первое монобольшинство

Впервые в украинском парламенте партия сможет создать однопартийное большинство. Результат Слуги народа на данный момент позволяет политсиле провести в Раду 253 народных депутата. При этом для создания монобольшинства фракции нужны 226 голосов.

К этому показателю ближе всего приближалась Партия регионов, которая завела в парламент 185 своих представителей в 2012 году.

Новая Рада на три четверти

Согласно предварительным результатам, сразу 323 “новичка” получат свои кресла в Верховной Раде. Из числа украинцев, которые впервые прошли в парламент – 167 избираются по спискам, 156 – по мажоритарке.

Больше всего новых лиц в Раду заведет Слуга народа, которая не внесла в свой список на выборы ни одного бывшего или действующего нардепа.

Каждая пятая в Раде – женщина

Также новый парламент сможет похвастаться большим количеством женщин. Если в Раду VIII созыва прошли 47 женщин, а позже это количество возросло до 53, то в этом созыве будет 87 женщин, что составляет 20.52%.

Нынешние нардепы против бывших

По результатам ЦИК, которые уже есть на данный момент, ряд известных политиков не попадает в новую Верховную Раду.

Среди тех, кого выбили новички: Вячеслав Богуслаев, Константин Жеваго, Сергей Кивалов, Александр Грановский, Игорь Кононенко, Александр Третьяков, Ярослав Москаленко, Владимир Литвин, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Леонид Емец, Виктория Войцицкая, Павел Ризаненко и другие.

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Однако многие из опытных нардепов смогли завоевать себе мандаты.

В новой Раде мы увидим таких “старых” нардепов как: Олесь Довгий, Игорь Палица, Андрей Иванчук, Сергей Шахов, Александр Герега, Антон Яценко, Вадим Новинский, Игорь Рыбаков и других.

Рекорды и другие факты

Партия Слуга народа финишировала на выборах с абсолютным рекордом поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала Партия регионов в 2007 году – 34,37%.

Также в прошлое уходит рекорд партии Януковича по количеству мажоритарщиков, которых политсила провела в Раду.

Между самым молодым и самым возрастным депутатом 55 лет разницы. Юлию Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь) сейчас 78 лет, Святославу Юрашу (Слуга народа) – всего 23.

Наибольшую поддержку на мажоритарном округе как в процентах, так и в количественном выражении получил в Черкасской области одиозный экс-бютовец и экс-регионал Антон Яценко.

Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.