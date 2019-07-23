У Верховній Раді IX скликання буде більше 300 нових осіб, більше жінок і перша монобільшість.

Позачергові парламентські вибори 2019 завершилися приголомшливим результатом, за яким одна політична сила фінішувала з величезним відривом від інших партій.

Згідно з 97,66% оброблених протоколів, до нової Верховної Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.

Слуга народу — 43.13%;

— 43.13%; Опозиційна платформа — За життя — 13,04%;

— 13,04%; Батьківщина — 8,18%;

— 8,18%; Європейська солідарність — 8,12%;

— 8,12%; Голос — 5,84%.

Пропонуємо вашій увазі, найцікавіші факти про нову Верховну Раду.

Перша монобільшість

Уперше в українському парламенті партія зможе створити однопартійну більшість. Результат Слуги народу на цю мить дозволяє політсилі провести у Раду 253 народних депутати. При цьому для створення монобільшості фракції потрібно 226 голосів.

До цього показника найближче наближалася Партія регіонів, яка завела до парламенту 185 своїх представників у 2012 році.

Нова Рада на три чверті

Згідно з попередніми результатами, одразу 323 “новачки” отримають свої крісла у Верховній Раді. З числа тих українців, які уперше пройшли до парламенту – 167 обираються за списками, 156 – по мажоритарці.

Найбільше нових облич у Раду заведе Слуга народу, яка не внесла до свого списку на вибори жодного колишнього або чинного нардепа.

Кожна п’ята у Раді – жінка

Також новий парламент зможе похвалитися більшою кількістю жінок. Якщо у Раду VIII скликання пройшли 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, то у цьому скликанні буде 87 жінок, що складає 20.52%.

Нинішні нардепи проти колишніх

За результатами ЦВК, які вже є на цю мить, низка відомих політиків не потрапляє у нову Верховну Раду.

Серед тих, кого вибили новачки: В’ячеслав Богуслаєв, Костянтин Жеваго, Сергій Ківалов, Олександр Грановський, Ігор Кононенко, Олександр Третьяков, Ярослав Москаленко, Володимир Литвин, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Леонід Ємець, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко та інші.

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Однак багато хто з досвідчених нардепів змогли вибороти собі мандати.

У новій Раді ми побачимо таких “старих” нардепів як: Олесь Довгий, Ігор Палиця, Андрій Іванчук, Сергій Шахов, Олександр Герега, Антон Яценко, Вадим Новинський, Ігор Рибаков та інших.

Рекорди та інші факти

Партія Слуга народу фінішувала на виборах з абсолютним рекордом підтримки за всю історію незалежної України. До цього за списками найбільше набирала Партія регіонів у 2007 році – 34,37%.

Також у минуле йде рекорд партії Януковича щодо кількості мажоритарників, яких політсила провела до Ради.

Між наймолодшим та найстаршим депутатом 55 років різниці. Юлію Іоффе (Опозиційна платформа – За життя) зараз 78 років, Святославу Юрашу (Слуга народу) – усього 23.

Найбільшу підтримку на мажоритарному окрузі як у відсотках, так і в кількісному вираженні отримав на Черкащині одіозний екс-бютівець і екс-регіонал Антон Яценко.

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.