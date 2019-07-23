Голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська назвала підстави для визнання виборів недійсними.
Ольга Айвазовська в ефірі Свободи слова на ICTV вказала на три випадки, які можуть стати підставою для визнання виборів недійсними.
– Коли є знищення виборчої документації в приміщенні для голосування, вкидання, що не дозволяє встановити результат, або встановлено, що певний відсоток виборців отримав незаконно бюлетені, – пояснила вона.
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За її словами, інших підстав визнавати юридично вибори недійсними немає.
До речі, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради онлайн.
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