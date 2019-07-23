На кого и где хотят учиться поступающие в 2019 году – Минобразования составило топ-10 специальностей и вузов.

Высшие учебные заведения 22 июля завершили прием заявлений от абитуриентов.

Самыми популярными среди них стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.

Топ-10 вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41 412

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078

НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 35 242

НУ Львовская политехника – 29 939

Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 233

Национальный авиационный университет – 22 324

Харьковский национальный университет имени Каразина – 19 379

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18 686

Киевский университет имени Гринченко – 14 925

Днепровский национальный университет имени Гончара – 14 672.

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Топ-10 специальностей:

Филология – 65 419

Право – 65 077

Менеджмент – 50 207

Компьютерные науки – 39 376

Среднее образование – 35 605

Журналистика – 30 247

Экономика – 28 178

Инженерия программного обеспечения – 27 217

Психология – 25 680

Медицина – 25 288.

Кстати 1 августа состоится зачисление на бюджет и обнародования списков на контракт.