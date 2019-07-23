На кого и где хотят учиться поступающие в 2019 году – Минобразования составило топ-10 специальностей и вузов.
Высшие учебные заведения 22 июля завершили прием заявлений от абитуриентов.
Самыми популярными среди них стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.
Топ-10 вузов по количеству поданных заявлений:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41 412
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078
- НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 35 242
- НУ Львовская политехника – 29 939
- Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 233
- Национальный авиационный университет – 22 324
- Харьковский национальный университет имени Каразина – 19 379
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18 686
- Киевский университет имени Гринченко – 14 925
- Днепровский национальный университет имени Гончара – 14 672.
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Топ-10 специальностей:
- Филология – 65 419
- Право – 65 077
- Менеджмент – 50 207
- Компьютерные науки – 39 376
- Среднее образование – 35 605
- Журналистика – 30 247
- Экономика – 28 178
- Инженерия программного обеспечения – 27 217
- Психология – 25 680
- Медицина – 25 288.
Кстати 1 августа состоится зачисление на бюджет и обнародования списков на контракт.