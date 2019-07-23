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Факты / Украина / Общество

Поступление 2019: топ-10 самых популярных специальностей и вузов

На кого и где хотят учиться поступающие в 2019 году – Минобразования составило топ-10 специальностей и вузов.

топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Высшие учебные заведения 22 июля завершили прием заявлений от абитуриентов.

Самыми популярными среди них стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.

Топ-10 вузов по количеству поданных заявлений:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41 412
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078
  • НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 35 242
  • НУ Львовская политехника – 29 939
  • Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 233
  • Национальный авиационный университет – 22 324
  • Харьковский национальный университет имени Каразина – 19 379
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18 686
  • Киевский университет имени Гринченко – 14 925
  • Днепровский национальный университет имени Гончара – 14 672.

ЧитайтеВступительная кампания 2019: как распределили бюджетные места

Топ-10 специальностей:

  • Филология – 65 419
  • Право – 65 077
  • Менеджмент – 50 207
  • Компьютерные науки – 39 376
  • Среднее образование – 35 605
  • Журналистика – 30 247
  • Экономика – 28 178
  • Инженерия программного обеспечения – 27 217
  • Психология – 25 680
  • Медицина – 25 288.

Кстати 1 августа состоится зачисление на бюджет и обнародования списков на контракт.

Источник: Минобразования

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