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Факти / Україна / Суспільство

Вступ 2019: топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

На кого і де хочуть вчитися вступники 2019 року – Міносвіти склало топ-10 спеціальностей і ВНЗ.

топ-10 найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ

Вищі навчальні заклади 22 липня завершили прийом заяв від вступників.

Найпопулярнішими серед них стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами.

Топ-10 ВНЗ за кількістю поданих заяв:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078
  • НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 35 242
  • НУ Львівська політехніка – 29 939
  • Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233
  • Національний авіаційний університет – 22 324
  • Харківський національний університет імені Каразіна – 19 379
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686
  • Київський університет імені Грінченка – 14 925
  • Дніпровський національний університет імені Гончара – 14 672.

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Топ-10 спеціальностей:

  • Філологія – 65 419
  • Право – 65 077
  • Менеджмент – 50 207
  • Комп’ютерні науки – 39 376
  • Середня освіта – 35 605
  • Журналістика – 30 247
  • Економіка – 28 178
  • Інженерія програмного забезпечення – 27 217
  • Психологія – 25 680
  • Медицина – 25 288.

До речі, 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет та оприлюднення списків на контракт.

Джерело: Міносвіти

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