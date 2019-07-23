На кого і де хочуть вчитися вступники 2019 року – Міносвіти склало топ-10 спеціальностей і ВНЗ.
Вищі навчальні заклади 22 липня завершили прийом заяв від вступників.
Найпопулярнішими серед них стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами.
Топ-10 ВНЗ за кількістю поданих заяв:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078
- НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 35 242
- НУ Львівська політехніка – 29 939
- Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233
- Національний авіаційний університет – 22 324
- Харківський національний університет імені Каразіна – 19 379
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686
- Київський університет імені Грінченка – 14 925
- Дніпровський національний університет імені Гончара – 14 672.
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Топ-10 спеціальностей:
- Філологія – 65 419
- Право – 65 077
- Менеджмент – 50 207
- Комп’ютерні науки – 39 376
- Середня освіта – 35 605
- Журналістика – 30 247
- Економіка – 28 178
- Інженерія програмного забезпечення – 27 217
- Психологія – 25 680
- Медицина – 25 288.
До речі, 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет та оприлюднення списків на контракт.