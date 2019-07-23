На кого і де хочуть вчитися вступники 2019 року – Міносвіти склало топ-10 спеціальностей і ВНЗ.

Вищі навчальні заклади 22 липня завершили прийом заяв від вступників.

Найпопулярнішими серед них стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами.

Топ-10 ВНЗ за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412

Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078

НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 35 242

НУ Львівська політехніка – 29 939

Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233

Національний авіаційний університет – 22 324

Харківський національний університет імені Каразіна – 19 379

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686

Київський університет імені Грінченка – 14 925

Дніпровський національний університет імені Гончара – 14 672.

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Топ-10 спеціальностей:

Філологія – 65 419

Право – 65 077

Менеджмент – 50 207

Комп’ютерні науки – 39 376

Середня освіта – 35 605

Журналістика – 30 247

Економіка – 28 178

Інженерія програмного забезпечення – 27 217

Психологія – 25 680

Медицина – 25 288.

До речі, 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет та оприлюднення списків на контракт.