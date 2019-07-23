За попередніми даними підрахунку голосів ЦВК, найбільше мажоритарників пройшло від партії Слуга народу.

ЦВК вже підрахувала майже 93% голосів на виборах до Верховної Ради. Наразі лідером за кількістю мажоритарників залишається партія Слуга народу.

За попередніми даними, партії можуть отримати таку кількість мажоритарників:

Слуга народу – 129;

Опозиційна платформа — За життя – 7;

Опозиційний блок – 6;

Голос – 3;

Батьківщина – 1;

Європейська солідарність – 1;

Єдиний центр – 1;

Біла Церква разом – 1;

Самопоміч – 1;

Свобода – 1;

Самовисуванці – 48.

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Загалом на одномандатних округах обирають 199 народних депутатів. Така кількість пов’язана з незаконною анексією Криму Росією та війною на Донбасі.

Завдяки такий великій кількості мажоритарників партія Слуга народу може сформувати монокоаліцію у Верховній Раді.

До слова, ЦВК вже опрацювала більше 92% голосів на парламентських виборах.