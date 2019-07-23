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Факти / Україна / Політика

Вибори до Верховної Ради: Слуга народу може отримати понад 120 мажоритарників

За попередніми даними підрахунку голосів ЦВК, найбільше мажоритарників пройшло від партії Слуга народу.

Вибори в парламент 2019

ЦВК вже підрахувала майже 93% голосів на виборах до Верховної Ради. Наразі лідером за кількістю мажоритарників залишається партія Слуга народу.

За попередніми даними, партії можуть отримати таку кількість мажоритарників:

  • Слуга народу – 129;
  • Опозиційна платформа — За життя – 7;
  • Опозиційний блок – 6;
  • Голос – 3;
  • Батьківщина – 1;
  • Європейська солідарність – 1;
  • Єдиний центр – 1;
  • Біла Церква разом – 1;
  • Самопоміч – 1;
  • Свобода – 1;
  • Самовисуванці – 48.

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Загалом на одномандатних округах обирають 199 народних депутатів. Така кількість пов’язана з незаконною анексією Криму Росією та війною на Донбасі.

Завдяки такий великій кількості мажоритарників партія Слуга народу може сформувати монокоаліцію у Верховній Раді.

До слова, ЦВК вже опрацювала більше 92% голосів на парламентських виборах.

 

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