За попередніми даними підрахунку голосів ЦВК, найбільше мажоритарників пройшло від партії Слуга народу.
ЦВК вже підрахувала майже 93% голосів на виборах до Верховної Ради. Наразі лідером за кількістю мажоритарників залишається партія Слуга народу.
За попередніми даними, партії можуть отримати таку кількість мажоритарників:
- Слуга народу – 129;
- Опозиційна платформа — За життя – 7;
- Опозиційний блок – 6;
- Голос – 3;
- Батьківщина – 1;
- Європейська солідарність – 1;
- Єдиний центр – 1;
- Біла Церква разом – 1;
- Самопоміч – 1;
- Свобода – 1;
- Самовисуванці – 48.
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Загалом на одномандатних округах обирають 199 народних депутатів. Така кількість пов’язана з незаконною анексією Криму Росією та війною на Донбасі.
Завдяки такий великій кількості мажоритарників партія Слуга народу може сформувати монокоаліцію у Верховній Раді.
До слова, ЦВК вже опрацювала більше 92% голосів на парламентських виборах.