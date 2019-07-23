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Факты / Украина / Политика

Выборы в Покровске: на округ №50 прибыл вертолет со спецназовцами

В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами на избирательный округ №50.

Выборы в Покровске: на округ №50 прибыл вертолет со спецназовцами

В Покровск Донецкой области МВД прибыл вертолет со спецназовцами для стабилизации ситуации во время подчета голосов в избирательной комиссии №50.

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– Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки, – отметили в МВД.

Полицейские окажут помощь в обеспечении общественного порядка и оперативного реагирования на нарушения.

Также спецподразделение ТОР будет задействован для транспортировки избирательной документации в ЦИК.

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Выборы в Покровске: на округ №50 прибыл вертолет со спецназовцами / 4 фотографии

Напомним, в городе Покровск в Донецкой области люди вышли на протест против возможных фальсификаций. В ОИК №50 активисты установили несколько палаток и принесли шины. Уже произошли столкновения. Протесты начались после того, как наблюдатели Опоры заметили расхождения в протоколах и требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух все данные, однако она отказалась и попыталась покинуть помещение.

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