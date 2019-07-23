Представители партии Слуга народа планируют обжаловать результаты выборов в десяти округах, о нарушениях сообщают и в партии Голос.

В партии Слуга народа хотят оспорить результаты парламентских выборов в десяти округах. Это связано с тем, что на них было больше всего серьезных нарушений во время голосования.

– В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, затем — для судебных разбирательств, а затем — обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнания результатов в округе, – говорится в сообщении пресс-службы партии.

В частности, подкуп избирателей зафиксировали на округе № 78 в Запорожской области, из-за чего недействительными оказались три тысячи бюллетеней.

В Закарпатской области на округах № 68 и 69, а также на округе № 15 в Винницкой области зафиксировали массовый подкуп избирателей. А во Львовской области по 119 округу на 17 участках пытались подкупить членов избирательных участков.

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Наибольшее количество нарушений было замечено на округах № 146 и 137. Известно, что идет подготовка материалов для обжалования результатов выборов в суде на 137 округе. Кроме того, в Луганской области на одном из округов кандидат в нардепы раздавал избирателям сахар.

На 106-м округе с центром в Северодонецке Луганской области зафиксированы массовые нарушения и фальсификация.

– Наблюдатели на выборах и очевидцы заявляют о массовых фальсификациях на 106-м округе, предположительно, кандидатом Чернышом Валерием. После подсчета на многих участках были переписаны протоколы. Некоторые факты нарушений даже были засняты на видео, – написал блогер Олег Мельничук.

По его словам, на одном из роликов видно, как члены комиссии, выйдя из участка, сорвали пломбы на коробках с бюллетенями и распаковали пакеты.

– На другом видео члены комиссии посреди улицы достают из пакета паспорта и незаконно вкидывают в избирательную урну бюллетени, – добавил Мельничук.

Всего подкуп избирателей был зафиксирован на 30 округах, однако только в десяти из них это могло повлиять на результаты выборов в Верховную Раду.

В пресс-службе партии Голос сообщили, что на 118 избирательном округе во Львове произошла кража результатов.

– Считаем, что уже осуществляется сценарий похищения победы у кандидата политической партии Голос в избирательном округе № 118. Есть все основания сомневаться в возможности установления честных результатов, – сказал лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

В партии Голос требуют от ЦИК, правоохранительных органов повлиять на ситуацию. Также Вакарчук обратился к Владимиру Зеленского с просьбой безотлагательно вмешаться и принять меры для недопущения фальсификации волеизъявления в округе № 118.

К слову, Факты ICTV следят за нарушениями на парламентских выборах 2019.