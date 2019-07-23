У Покровськ Донецької області направили вертоліт зі спецпризначенцями на виборчий округ №50.

У Покровськ Донецької області МВС прибув вертоліт зі спецпризначенцямии для стабілізації ситуації під час пыдрахунку голосів у виборчій комісії №50.

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– Для стабілізації ситуації в ОВК №50 у Покровську під час підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки ухвалено рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіціі зі складу сил авіапідтримки, – зазначили у МВС.

Поліцейські нададуть допомогу в забезпеченні громадського порядку та оперативного реагування на порушення.

Також спецпідрозділ ТОР буде задіяний для транспортування виборчої документації в ЦВК.

















Вибори у Покровську: на округ №50 прибув вертоліт зі спецпризначенцями / 4 фотографии

Нагадаємо, у місті Покровськ на Донеччині люди вийшли на протест проти можливих фальсифікацій. Під ОВК номер 50 активісти встановили кілька наметів і принесли шини. Уже сталися сутички. Протести почалися після того, як спостерігачі Опори помітили розбіжності в протоколах і вимагали, аби голова ОВК зачитала вголос всі дані, однак вона відмовилась і спробувала покинути приміщення.