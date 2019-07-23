Схватки, шины и палатки: как считают голоса в Покровске
На некоторых округах возникли проблемы с подсчетом. В частности городах Торецк и Покровск.
В городе Покровск в Донецкой области люди протестуют против возможных фальсификаций.
В ОИК номер 50 активисты установили несколько палаток и принесли шины. Уже произошли столкновения. Протесты начались после того, как наблюдатели Опоры заметили расхождения в протоколах и требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух все данные, однако она отказалась и попыталась покинуть помещение.
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В округе идет борьба между кандидатом от оппозиционного блока и самовыдвиженцем. Разница – чуть больше одного процента.
А в партии Батькивщина заявляет о возможных фальсификациях на 52 округе в городе Торецкое в Донецкой области. По их данным, мажоритарщик от Родины обходит представителя от Оппозиционной платформы при жизни на 900 голосов. Это зафиксировано в протоколах с мокрыми печатями.
Работа ОИК фактически парализована – в ЦИК предоставили только 7% обработанных бюллетеней. В Батькивщине уверены – результат голосования хотят сфальсифицировать в пользу другого кандидата.
Напомним, в Верховной Раде IX созыва будет более 300 новых лиц, больше женщин и первое монобольшинство.