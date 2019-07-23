Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Схватки, шины и палатки: как считают голоса в Покровске

На некоторых округах возникли проблемы с подсчетом. В частности городах Торецк и Покровск.

В городе Покровск в Донецкой области люди протестуют против возможных фальсификаций.

В ОИК номер 50 активисты установили несколько палаток и принесли шины. Уже произошли столкновения. Протесты начались после того, как наблюдатели Опоры заметили расхождения в протоколах и требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух все данные, однако она отказалась и попыталась покинуть помещение.

Читайте: Сколько депутатов без высшего образования пройдут в новую Раду

В округе идет борьба между кандидатом от оппозиционного блока и самовыдвиженцем. Разница – чуть больше одного процента.

А в партии Батькивщина заявляет о возможных фальсификациях на 52 округе в городе Торецкое в Донецкой области. По их данным, мажоритарщик от Родины обходит представителя от Оппозиционной платформы при жизни на 900 голосов. Это зафиксировано в протоколах с мокрыми печатями.

Работа ОИК фактически парализована – в ЦИК предоставили только 7% обработанных бюллетеней. В Батькивщине уверены – результат голосования хотят сфальсифицировать в пользу другого кандидата.

Напомним, в Верховной Раде IX созыва будет более 300 новых лиц, больше женщин и первое монобольшинство.

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы в Покровске: на округ №50 прибыл вертолет со спецназовцами
ЦИК приняла 15 протоколов с мокрыми печатями
Больше женщин и молодежи: какой будет новая Верховная Рада
ЦИК “заминировали” – людей эвакуируют из помещения
Результаты выборов 2019: политики, которые не проходят в Раду
Более 300 новичков и 20% женщин: 10 фактов о новой Раде
Фальсификации и подкуп: результаты выборов в Раду хотят оспаривать в суде
Кто проходит в Верховную Раду

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка