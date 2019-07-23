22 июля президент Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.

22 июля президент Владимир Зеленский издал ряд указов об увольнении семерых глав районных государственных администраций.

Причиной увольнения указывают окончание срока полномочий пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Уволили следующих чиновников:

Василия Зубрицкого с должности главы Стрыйской районной государственной администрации Львовской области;

Василия Сукача с должности главы Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области;

Игоря Дзюбу с должности главы Марковской районной государственной администрации Луганской области;

Виктора Сергиенко с должности главы Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области;

Наталью Чехуту с должности главы Кременской районной государственной администрации Луганской области;

Александра Иванова с должности главы Троицкой районной государственной администрации Луганской области;

Сергея Иванюченко с должности главы Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области.

К слову, 19 июля президент Владимир Зеленский освободил Валерия Чалого и десять других послов.