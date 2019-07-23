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Факти / Україна

Зеленський звільнив сімох голів районних держадміністрацій

22 липня президент Володимир Зеленський звільнив сімох голів районних державних адміністрацій.

Зеленський звільнив сімох голів районних держадміністрацій

22 липня президент Володимир Зеленський видав низку указів про звільнення сімох голів районних державних адміністрацій.

Причиною звільнення вказують закінчення строку повноважень п’ятого президента України Петра Порошенка.

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Звільнили наступних чиновників:

  • Василя Зубрицького з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області;
  • Василя Сукача з посади голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області;
  • Ігоря Дзюбу з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Віктора Сергієнка з посади голови Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Наталю Чехуту з посади голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області;
  • Олександра Іванова з посади голови Троїцької районної державної адміністрації Луганської області;
  • Сергія Іванюченка з посади голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області.

До слова, 19 липня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого і десятьох інших послів.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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