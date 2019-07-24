Украинские специалисты не смогли осмотреть разрушенную часть моста в Станице Луганской из-за угроз боевиков “ЛНР”.

Начать ремонт пешеходного моста в Станице Луганской, несмотря на достигнутые в Минске договоренности, пока невозможно.

По словам председателя Станично-Луганской РГА Юрия Золкина, оккупанты не дают даже осмотреть его разрушенную часть, чтобы принять решение по восстановлению.

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– Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены о том, что это будет воспринято как акт агрессии. Человек в военной форме, который находился на противоположной стороне, запретил передвигаться дальше, – рассказал чиновник.

Напомним, на заседании ТКГ в Минске 17 июля стороны договорились о восстановлении пешеходного моста в Станице Луганской.

Источник: Станично-Луганська районна державна адміністрація