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Факти / Україна

Бойовики блокують ремонт мосту в Станиці Луганській

Українські спеціалісти не змогли оглянути зруйновану частину мосту у Станиці Луганській через погрози бойовиків “ЛНР”.

КПВВ Станиця Луганська

Розпочати ремонт пішоходного мосту у Станиці Луганській, незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості, наразі неможливо.

За словами голови Станично-Луганської РДА Юрія Золкіна, окупанти не дають навіть оглянути його зруйновану частину, щоб ухвалити рішення щодо відновлення.

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– Щойно проектанти спустились до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйнято як акт агресії. Людина у військовій формі, яка знаходилася на протилежному боці, заборонила пересуватися далі, – розповів чиновник.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ у Мінську 17 липня сторони домовилися про відбудову пішохідного мосту у Станиці Луганській.

Джерело: Станично-Луганська районна державна адміністрація

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