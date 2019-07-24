Українські спеціалісти не змогли оглянути зруйновану частину мосту у Станиці Луганській через погрози бойовиків “ЛНР”.
Розпочати ремонт пішоходного мосту у Станиці Луганській, незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості, наразі неможливо.
За словами голови Станично-Луганської РДА Юрія Золкіна, окупанти не дають навіть оглянути його зруйновану частину, щоб ухвалити рішення щодо відновлення.
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– Щойно проектанти спустились до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйнято як акт агресії. Людина у військовій формі, яка знаходилася на протилежному боці, заборонила пересуватися далі, – розповів чиновник.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ у Мінську 17 липня сторони домовилися про відбудову пішохідного мосту у Станиці Луганській.
Джерело: Станично-Луганська районна державна адміністрація
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