Кабмин установил механизм, по которому украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное из-за войны на Донбассе жилье.

Государство будет выплачивать денежную компенсацию людям, чье частное жилье было разрушено в результате агрессии России на Донбассе.

Согласно установленному Кабмином механизму, высчитывать размер выплат будут по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины. Предельный его размер составит 300 тыс. грн.

Для получения компенсации необходимо подать соответствующее заявление и документы в специально созданные комиссии при облгосадминистрациях. После этого представители власти обследуют жилье и выдадут соответствующий акт пострадавшим лицам.

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По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский определил приоритетные шаги для возвращения временно оккупированных территорий.

Источник: МинВОТ