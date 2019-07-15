PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Компенсация за разрушенное жилье на Донбассе заработала – как ее получить

Кабмин установил механизм, по которому украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное из-за войны на Донбассе жилье.

Компенсация за разрушенное жилье на Донбассе заработала – как ее получить

Государство будет выплачивать денежную компенсацию людям, чье частное жилье было разрушено в результате агрессии России на Донбассе.

Согласно установленному Кабмином механизму, высчитывать размер выплат будут по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины. Предельный его размер составит 300 тыс. грн.

Для получения компенсации необходимо подать соответствующее заявление и документы в специально созданные комиссии при облгосадминистрациях. После этого представители власти обследуют жилье и выдадут соответствующий акт пострадавшим лицам.

Читайте: Надеюсь, через несколько часов Донбасс будет с водой – Гройсман

По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский определил приоритетные шаги для возвращения временно оккупированных территорий.

Источник: МинВОТ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боевики “ДНР” заставили пенсионера идти по минному полю
Грады и гаубицы – на Донбассе зафиксировали запрещенное вооружение боевиков
Украинцы под посольством Италии требуют освободить Маркива
Он их предупреждал: видео общения Маркива с итальянцами в 2014
В Донецкой области боевики обстреляли частный дом – погиб мужчина
Обстрел грузовика ВСУ в Гранитном расследуют как теракт
Путин ответил Зеленскому относительно переговоров в Минске
Обугленные тела были повсюду: Украина вспоминает пятую годовщину атаки на Зеленополье
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка