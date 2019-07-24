Потенційних кандидатів на посаду прем’єр-міністра наразі значно більше, ніж обговорюють у ЗМІ.

Советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что количество потенциальных кандидатов на пост премьер-министра намного больше, чем обсуждается в медиапространстве Украины.

Он добавил, что под заявление Зеленского о профессиональном экономисте на должности премьер-министра, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду, попадают тысячи украинских экспертов.

– То, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве, это просто навязанная повестка дня, которая исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета, – сказал Устенко.

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Советник президента также заявил, что не хотел бы отвечать на вопросы, касающиеся его возможного назначения на пост премьер-министра.

К слову, появилась общая фотография четырех вероятных кандидатов на пост премьер-министра.