PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кандидатів на посаду прем’єр-міністра набагато більше – Устенко

Потенційних кандидатів на посаду прем’єр-міністра наразі значно більше, ніж обговорюють у ЗМІ.

Кабінет міністрів

Радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що кількість потенційних кандидатів на посаду прем’єр-міністра набагато більша, ніж обговорюють у медіапросторі України.

Він додав, що під заяву Зеленського про професійного економіста на посаді прем’єр-міністра, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду, підпадають тисячі українських експертів.

– Те, що зараз обговорюється в українському медіапросторі, це просто нав’язаний порядок денний, який іде навіть не від ключових експертів із Атлантичної ради, – сказав Устенко.

Читайте: Хто стане наступним прем’єр-міністром України: потенційні прізвища і реальні імена

Радник президента також заявив, що не хотів би відповідати на питання, які стосуються його можливого призначення на посаду прем’єр-міністра.

До слова, з’явилася спільна фотографія чотирьох ймовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра.

Джерело: Радіо Свобода

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка