Потенційних кандидатів на посаду прем’єр-міністра наразі значно більше, ніж обговорюють у ЗМІ.

Радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що кількість потенційних кандидатів на посаду прем’єр-міністра набагато більша, ніж обговорюють у медіапросторі України.

Він додав, що під заяву Зеленського про професійного економіста на посаді прем’єр-міністра, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду, підпадають тисячі українських експертів.

– Те, що зараз обговорюється в українському медіапросторі, це просто нав’язаний порядок денний, який іде навіть не від ключових експертів із Атлантичної ради, – сказав Устенко.

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Радник президента також заявив, що не хотів би відповідати на питання, які стосуються його можливого призначення на посаду прем’єр-міністра.

До слова, з’явилася спільна фотографія чотирьох ймовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра.