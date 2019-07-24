2-3 августа в Киеве состоится Международная конференция по демократическому образованию IDEC: Education NOW — главное событие года для учителей и родителей.

Израиль, Великобритания, Австрия, Германия, Япония, Нидерланды, Бразилия, Канада — конференцию IDEC каждый год принимают страны, имеющие успешный опыт реформирования системы образования.

В этот раз впервые за 26 лет своего существования IDEC пройдет в Киеве. Конференция собирает сотни участников со всего мира: от учителей и представителей образовательных проектов до родителей, которые хотят узнать, как эффективно инвестировать в будущее своих детей.

Называем три причины, почему родителям и учителям стоит посетить это событие в Киеве.

Прокачать родительские навыки вместе с участниками из 20 стран мира и понять, как вырастить счастливого и успешного ребенка.

Какое образование способно подготовить детей к жизни в изменчивом мире?

Как понять поколение, которое сегодня учится в школах?

Что делать, если ребенок ничего не хочет?

Где грань между свободой и дисциплиной?

Какие главные ошибки в воспитании?

Как организовать обучение, чтобы оно было в удовольствие?

Какую опасность учителя видят в гаджетах, и что сделать, чтобы электронные устройства помогали детям в учебе?

Можно ли научиться сочувствовать?

Вместе со спикерами конференции и педагогами родители найдут ответы на самые важные вопросы современного образования, получат практические советы и услышат об украинском и международном опыте развития образования.

Пообщаться вживую с 25 мировыми звездами в сфере образования.

Спикеры конференции — эксперты и реформаторы образования, авторы книг и лекторы TED. Один из них Яков Гехт — основатель IDEC и сети демократических школ, советник шести министров образования Израиля, автор книги Демократическое образование, изданной на многих языках.

В 15 лет он оставил учебу в школе из-за диагноза дислексия и дисграфия (неспособность читать и писать), чтобы потом основать свою школу, которая изменила жизни тысяч людей.













Must visit для родителей и педагогов: в Украине пройдет международная конференция IDEC / 3 фотографии

Сегодня он входит в десятку влиятельнейших людей в социальной и образовательной сфере Израиля. В Киеве Яков Гехт расскажет, какую пользу родителям и детям приносит учеба в демократической школе.

На конференции также выступит Генри Редхед, внук создателя легендарной английской школы Summerhill, с которой почти сто лет назад началась история демократического образования. Сегодня вместе с матерью и братом он руководит школой без запретов, о которой в 2008 году был снят популярный сериал.

Читайте: Как получить IT-образование бесплатно: программа переквалификации в Киеве

С участниками конференции Генри поговорит на тему С чего начинается свобода ребенка.

А о том, как детей любить, а не воспитывать, с участниками IDEC поговорит Дима Зицер — российский психолог, социолог, педагог, чье выступление «Свобода от воспитания» на TEDx собрало без малого 200 тыс. просмотров на YouTube.

Среди иностранных спикеров конференции также Джерри Минц, который за 30 лет основал более 50 альтернативных школ и учебных организаций, читал лекции в 25 странах и написал мировой бестселлер Никаких домашних заданий и перемена целый день (No Homework & Recess All Day).

Выбрать идеальное учебное заведение для своего ребенка.

Традиционные и альтернативные школы, экстернат и дистанционное образование, хоумскулинг, анскулинг — конференция IDEC даст возможность познакомиться с более чем 300 образовательными проектами в Украине и за рубежом.

Родители с детьми смогут посетить Аллею школ, разобраться в современных методах образования и выбрать учебное заведение, где бы ребенок учился с удовольствием и чувствовал себя счастливым.

Подробнее о конференции, ее программе и спикерах можно узнать на сайте.

Напомним, с 1 января 2020 года зарплаты украинских учителей вырастут от 20% до 70%. Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов оклада к 2023 году.