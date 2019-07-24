2-3 серпня в Києві відбудеться Міжнародна конференція з демократичної освіти IDEC: Education NOW — головна подія року для вчителів та батьків.

Ізраїль, Велика Британія, Австрія, Німеччина, Японія, Нідерланди, Бразилія, Канада – конференцію IDEC щороку приймають країни, які мають досвід успішного реформування освіти. Цього разу вперше за 26 років свого існування IDEC відбудеться у Києві.

Конференція збирає сотні учасників з усього світу: від учителів та представників освітніх проєктів до батьків, що хочуть дізнатися, як ефективно інвестувати в майбутнє своїх дітей.

Називаємо три причини, чому батькам та вчителям варто відвідати цю подію в Києві.

Прокачати батьківські навички разом з учасниками з 20 країн світу та зрозуміти, як виростити щасливу та успішну дитину.

Якою має бути освіта, щоб підготувати дітей до життя у мінливому світі?

Як зрозуміти покоління, що сьогодні навчається у школах?

Що робити, якщо дитина нічого не хоче?

Де межа між свободою та дисципліною?

Які головні помилки у вихованні?

Як організувати навчання, щоб воно приносило задоволення?

Яку небезпеку вчителі вбачають у ґаджетах, і як зробити, щоб електронні пристрої допомагали дітям у навчанні?

Чи можна навчитися співчувати?

Разом зі спікерами конференції та освітянами батьки знайдуть відповіді на найважливіші і найболючіші питання сучасної освіти, дізнаються про сучасні підходи, отримають практичні поради та почують про український і міжнародний досвід розвитку освіти.

Наживо поспілкуватися з 25 світовими зірками у галузі освіти.

Спікери конференції — експерти та реформатори освіти, автори книжок та лектори TED. Один із них Яков Гехт — засновник IDEC та мережі демократичних шкіл, радник шести міністрів освіти Ізраїлю, автор книги Демократична освіта, перекладеної багатьма мовами.

У 15 років він покинув навчання у школі через діагноз дислексія і дисграфія (нездатність читати й писати), щоб згодом заснувати свою школу, яка змінила життя тисяч людей. Сьогодні він входить до десятки найвпливовіших людей у соціальній та освітній галузі Ізраїлю.













Must visit для батьків та освітян: в Україні відбудеться міжнародна конференція IDEC / 3 фотографии

В Києві Яков Гехт розповість, що дає батькам та дітям навчання у демократичній школі.

На конференції також виступить Генрі Редхед, онук творця легендарної англійської школи Summerhill, з якої майже сто років тому почалася історія демократичної освіти. Зараз разом із матір’ю і братом він керує школою без заборон, про яку в 2008 році було знято популярний серіал.

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З учасниками конференції Генрі поговорить на тему З чого починається свобода дитини.

А про те, як дітей любити, а не виховувати, з учасниками IDEC поговорить Діма Зіцер — російський психолог, соціолог, педагог, чий виступ Свобода від виховання на TEDx зібрав майже 200 тис. переглядів на YouTube.

Серед іноземних спікерів конференції також Джеррі Мінц, який протягом 30 років заснував понад 50 альтернативних шкіл та освітніх організацій, читав лекції в 25 країнах та написав світовий бестселер Жодних домашніх завдань і перерва цілий день (No Homework & Recess All Day).

Обрати ідеальний освітній заклад для своєї дитини.

Традиційні та альтернативні школи, екстернат і дистанційна освіта, хоумскулінг, анскулінг — конференція IDEC дасть можливість познайомитися із понад 300 освітніми проєктами в Україні і за кордоном.

Батьки з дітьми зможуть відвідати Алею шкіл, розібратися у сучасних методах навчання і обрати освітній заклад, де б дитина навчалася із задоволенням і почувалася щасливою.

Детальніше про конференцію, її програму та спікерів можна дізнатися на сайті.

Нагадаємо, З 1 січня 2020 року зарплати українських вчителів зростуть від 20% до 70%. Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів окладу до 2023 року.