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Факты / Украина

На Закарпатье на округе № 69 пересчитают голоса на всех участках

На Закарпатье окружная избирательная комиссия №69, которая находится в Мукачево, пересчитает голоса по одномандатному избирательному округу на всех 133 участках.

На Закарпатье на округе № 69 пересчитают голоса на всех участках

ОИК №69 на Закарпатье 24 июля приняла решение пересчитать голоса на всех 133 участках по заявлению кандидата в народные депутаты Виктора Балоги.

По данным ОПОРЫ, следующее заседание комиссии состоится 25 июля в 9.00, на нем и пересчитают голоса.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Кстати, по данным обработки 100% протоколов, в округе №69 победил именно Виктор Балога (партия Единый центр), за которого проголосовали 35,81% избирателей, на втором месте – кандидат от Слуги народа Эдгар Токарь (34,47%).

Напомним, официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.

Источник: ОПОРА

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