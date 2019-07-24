На Закарпатті окружна виборча комісія №69, яка знаходиться у Мукачеві, перерахує голоси по одномандатному виборчому округу на усіх 133 дільницях.

ОВК №69 на Закарпатті 24 липня ухвалила рішення перерахувати голоси на всіх 133 дільницях за заявою кандидата у народні депутати Віктора Балоги.

За даними ОПОРИ, наступне засідання комісії відбудеться 25 липня о 9.00, на ньому і перерахують голоси.

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До речі, за даними опрацювання 100% протоколів, в окрузі №69 переміг саме Віктор Балога (партія Єдиний центр), за якого проголосували 35,81% виборців, на другому місці – кандидат від Слуги народу Едгар Токар (34,47%).

Нагадаємо, офіційні результати парламентських виборів 2019 ЦВК оголосить до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі.