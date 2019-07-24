Посол в Великобритании определила сроки встречи Владимира Зеленского и Бориса Джонсона, которого недавно избрали новым премьер-министром Великобритании.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном состоится уже после завершения Brexit.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко отметила, что стороны хотят организовать встречу Зеленского и Джонсона в удобное для обеих сторон время.

– Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами, – сказала дипломат.

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По словам Галибаренко, очевидно, что Джонсон после вступления в должность главы британского правительства заниматься вопросами выхода Британии из ЕС.

Напомним, Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании, заменив на этом посту Терезу Мэй.