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Факти / Україна / Політика

Посол сказала, коли Зеленський зустрінеться з Джонсоном

Посол у Британії окреслила терміни зустрічі Володимира Зеленського та Бориса Джонсона, якого нещодавно обрали новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Посол сказала, коли Зеленський зустрінеться з Джонсоном

Зустріч президента України Володимира Зеленського з новим прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном відбудеться вже після завершення Brexit.

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко наголосила, що сторони хочуть організувати зустріч Зеленського та Джонсона у зручний для обох сторін час.

– Ми, звичайно, об’єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію Brexit до 31 жовтня, але після того моменту, думаю, буде робитися все для того, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами, — сказала дипломат.

Читайте: Борис Джонсон: з якими проблемами зіткнеться прем’єр-міністр Великої Британії

За словами Галібаренко, очевидно, що Джонсон після вступу на посаду голови британського уряду опікуватиметься питаннями виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, Борис Джонсон стане новим прем’єр-міністром Великої Британії, замінивши на цій посаді Терезу Мей.

Джерело: Радіо Свобода

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