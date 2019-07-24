Бороться с коррупцией можно благодаря цифровым методам и это нужно сделать в течение следующих пяти лет.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что коррупцию в Украине нужно победить в течение пяти лет и в этом помогут цифровые методы.

По его словам, ими можно бороться почти со всеми проявлениями коррупции и злоупотреблений.

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что Украине стоит сосредоточиться на наиболее коррупциогенных сферах.

– Для примера взять коррупционные проявления в государственных предприятиях, монополиях, государственных банках. Второй сектор – энергетика или добывающая отрасль, следующий – сфера обороны и безопасности, – сказал Рябошапка.

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Сейчас нужно четко идентифицировать сферы с наибольшими проблемами в плане коррупции и сосредоточиться на них.

Рябошапка также сказал, что для решения вопросов добропорядочности и формирования этических основ поведения понадобится много времени.

К слову, президент Владимир Зеленский передал правоохранительным органам материалы о коррупционной схеме в оборонке.