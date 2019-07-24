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Факти / Україна

Потрібно перемогти за п’ять років – Рябошапка про корупцію в Україні

Боротися з корупцією можна завдяки цифровим методам і це потрібно зробити протягом наступних п’яти років.

Корупція

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що корупцію в Україні потрібно перемогти протягом п’яти років і в цьому допоможуть цифрові методи.

За його словами, ними можна боротися майже з усіма проявами корупції та зловживань.

Заступник керівника Офісу президента додав, що Україні варто зосередитися на найбільш корупціогенних сферах.

– Для прикладу взяти корупційні прояви в державних підприємствах, монополіях, державних банках. Другий сектор – енергетика чи видобувна галузь, наступний – сфера оборони і безпеки, – сказав Рябошапка.

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Наразі потрібно чітко ідентифікувати сфери з найбільшими проблемами в плані корупції і зосередитися на них.

Рябошапка також сказав, що для вирішення питань доброчесності та формування етичних засад поведінки знадобиться багато часу.

До слова, президент Володимир Зеленський передав правоохоронним органам матеріали про корупційну схему в оборонці.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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