Один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка рассказал о том, как в 1996 году Верховная Рада принимала главный документ Украины, о его недостатках и своих надеждах на новую власть.

Известный политический деятель, стоявший у истоков Конституции, Виктор Мусияка умер 22 июля. Незадолго до своей смерти он дал эксклюзивное интервью журналистке Фактов ICTV Оксане Михайловой, в котором рассказал о важнейшем документе нашего государства.

О принятии Конституции

28 июня 1996 года была принята Конституция Украины. Верховная Рада тогда работала 24 часа без перерыва.

Виктор Мусияка вспоминает, как это было:

– В парламенте в 1996 году были коммунисты, социалисты, селяне – капиталистический фундамент не воспринимался. К тому же там были флаг, язык государственный, право собственности и приватности.

Даже коммунисты, когда голосование шло (это же фактически были сутки), входили в такое состояние, что они участники исторического процесса и это им судьба дала возможность оставить след в государстве. Они понимали, если они проголосуют “за”, то уже никогда не будут в парламенте, и они сделали выбор. Без участия коммунистов нельзя было бы 300 голосов набрать.

О недостатках Конституции

Основным недостатком Конституции является отсутствие раздела о гражданском обществе:

– К сожалению, нет у нас пока такого концентрированного субъекта как гражданское общество, он выпал из текста. Я считаю, что это большой пробел. Это бы дало возможность развить гражданское общество и его роль повысить. Люди должны быть активными, а не пассивно только созерцать.

Читайте: Знаете ли вы Конституцию Украины – ТЕСТ

Об осведомленности украинцев

Согласно исследованию Центра Разумкова по правовым вопросам, более половины украинцев и в глаза не видели Конституцию. А это большая ошибка, ведь это вектор для граждан.

– Грубо говоря, это как правила движения для государства, для власти и государственной машины. Так вот вы смотрите туда, выполняет ли власть наша правила движения, и реагировать необходимо, мы не должны быть пассивными. Ознакомьтесь с Конституцией, изучите ее, – уверен Мусияка.

Конституция – это еще не все

– Пришли (люди во власть, – Ред.) – не можете? Скажите, мы не можем, сложите полномочия и уходите. Пусть придут те, кто сможет это выполнять. У нас Конституция говорит, что у нас социальное, правовое, независимое государство. А что у нас осталось? Мы независимое? Уже очень много сомнений. А правовое? Социальное? Поэтому у нас, как говорится, непочатый край. Но Конституция дает возможность, ориентиры есть.

О новой власти

У президента Украины Владимира Зеленского, по мнению политического деятеля, есть уникальная возможность улучшить текст Конституции, ведь он человек внесистемный.

– Я бы хотел, чтобы он заявил: Давайте наведем конституционный порядок, как это и предусмотрено в документе, и будем улучшать текст Конституции спокойно.

К слову, Факты ICTV собрали самую важную информацию из биографии Виктора Мусияки.