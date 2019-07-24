Один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка розповів про те, як у 1996 році ухвалювали головний документ України, про його недоліки та свої сподівання на нову владу.

Відомий політичний діяч, який стояв біля витоків Конституції, Віктор Мусіяка помер 22 липня. Незадовго до своєї смерті він дав ексклюзивне інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Оксані Михайловій, в якому розповів про найважливіший документ нашої держави.

Про ухвалення Конституції

28 червня 1996 року була ухвалена Конституція України. Верховна Рада тоді працювала 24 години без перерви.

Віктор Мусіяка згадує, як це було:

– У парламенті 1996 року були комуністи, соціалісти – отой капіталістичний фундамент не сприймався. До того ж там були прапор, мова державна, право власності і приватності.

Навіть комуністи, коли голосування йшло (це ж фактично була доба), входили в такий стан, що вони учасники історичного процесу і це їм доля дала можливість залишити слід у державі. Вони розуміли, якщо вони проголосують “за”, то вже ніколи не будуть у парламенті, й вони зробили вибір. Без участі комуністів не можна було 300 голосів набрати.

Про недоліки Конституції

Основним недоліком Конституції є те, що в ній немає розділу про громадянське суспільство:

– На жаль, немає в нас поки що такого концентрованого суб’єкту як громадянське суспільство, цей розділ випав із тексту. Я вважаю, що це велика прогалина. Це б дало можливість розвинути громадянське суспільство і його роль підняти. Люди мають бути активними, не мають пасивно тільки споглядати.

Читайте: Чи знаєте ви Конституцію України – ТЕСТ



Про обізнаність українців

Згідно з дослідженням Центру Разумкова з правових питань, більше половини українців і в очі не бачили Конституцію. А це велика помилка, адже це вектор для громадян.

– Грубо кажучи, це як правила руху для держави, для влади і державної машини. Так от ви дивіться туди, чи виконує влада наша правила руху, і реагувати необхідно, ми не маємо бути пасивними. Ознайомтесь з Конституцією, вивчіть її, – впевнений Мусіяка.

Конституція – це ще не все

– Прийшли (люди у владу, – Ред.) – не можете? Скажіть, ми не можемо, складіть повноваження і йдіть. Нехай прийдуть ті, хто зможе це виконувати. Наша Конституція говорить, що у нас соціальна, правова, незалежна держава. А що у нас залишилося? Ми незалежна? Уже дуже багато сумнівів. А правова? Соціальна? Тож у нас, як кажуть, не початий край, але Конституція дає можливість, орієнтири є.

Про нову владу

У президента України Володимира Зеленського, на думку політичного діяча, є унікальна можливість поліпшити текст Конституції, адже він людина позасистемна.

– Я б хотів, щоб він заявив: Давайте наведемо конституційний лад, як це і передбачено у документі, і будемо поліпшувати текст Конституції спокійно.

До речі, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з біографії Віктора Мусіяки.