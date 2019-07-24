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Факты / Украина

Распределять должности будут по профессиональным качествам – Разумков

Распределение руководящих должностей в органах власти будут проводить исходя из профессиональных качеств кандидатов.

Распределять должности будут по профессиональным качествам – Разумков

Лидер партии Слуга Народа Дмитрий Разумков заявил, что при распределении руководящих должностей в органах власти не будут исходить из квотного принципа.

При назначении на соответствующие должности будут учитывать профессиональные качества кандидатов и не будут ограничиваться партией Слуга народа.

Разумков добавил, что на должности спикера, его заместителей, премьер-министра, министров, глав комитетов, подкомитетов, а также в органы центральной исполнительной власти есть по две-три кандидатуры в его партии.

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– Мы будем стремиться, чтобы на эти позиции попали наши коллеги, но если мы будем видеть, что кто-то более эффективно сможет реализовывать те или иные задачи, тогда принадлежность к команде не будет основополагающей, – подытожил лидер партии Слуга народа.

К слову, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что победить коррупцию нужно в течение пяти лет.

Источник: Интерфакс-Украина

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