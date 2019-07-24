Розподіл керівних посад в органах влади проводитимуть виходячи з професійних якостей кандидатів.

Лідер партії Слуга Народу Дмитро Разумков заявив, що при розподілі керівних посад в органах влади не виходитимуть з квотного принципу.

Під час призначення на відповідні посади враховуватимуть професійні якості кандидатів і не обмежуватимуться партією Слуга народу.

Разумков додав, що на посади спікера, його заступників, прем’єр-міністра, міністрів, голів комітетів, підкомітетів, а також в органи центральної виконавчої влади є по дві-три кандидатури в його партії.

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– Ми прагнутимемо, щоб на ці позиції потрапили наші колеги, але якщо ми бачитимемо, що хтось більш ефективно зможе реалізовувати ті чи інші завдання, тоді приналежність до команди не буде основоположною, – підсумував лідер партії Слуга народу.

До слова, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що перемогти корупцію потрібно протягом п’яти років.