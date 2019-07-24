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Факты / Украина / Политика

Сколько женщин избрали в Верховную Раду IX созыва

По результатам выборов в новую Верховную Раду проходят 88 женщин.

Сколько женщин избрали в Верховную Раду IX созыва

В новую Верховную Раду Украины прошли 88 женщин, что составляет около 20% от всех народных депутатов, которые будут представлены в парламенте.

По спискам партий проходит 61 женщина – это почти 27% от всех списочников.

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Сколько женщин прошло по спискам партий:

  • Слуга народа – 35;
  • Европейская солидарность – 9;
  • Голос – 7;
  • Батькивщина – 5;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 5.

Сколько женщин прошло по мажоритарке:

  • Слуга народа – 21;
  • Голос – 2;
  • Оппоблок – 1
  • ВО Свобода – 1
  • Самовисування – 2.

Отметим, что в Раду VIII созыва прошли 47 женщин, а позже это количество возросло до 53, то есть 12,6%.

Напомним, по результатам выборов в парламент ряд известных политиков не попадает в новую Верховную Раду.

Фото: Dreamstime

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