По результатам выборов в новую Верховную Раду проходят 88 женщин.

В новую Верховную Раду Украины прошли 88 женщин, что составляет около 20% от всех народных депутатов, которые будут представлены в парламенте.

По спискам партий проходит 61 женщина – это почти 27% от всех списочников.

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Сколько женщин прошло по спискам партий:

Слуга народа – 35;

Европейская солидарность – 9;

Голос – 7;

Батькивщина – 5;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 5.

Сколько женщин прошло по мажоритарке:

Слуга народа – 21;

Голос – 2;

Оппоблок – 1

ВО Свобода – 1

Самовисування – 2.

Отметим, что в Раду VIII созыва прошли 47 женщин, а позже это количество возросло до 53, то есть 12,6%.

Напомним, по результатам выборов в парламент ряд известных политиков не попадает в новую Верховную Раду.