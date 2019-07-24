По результатам выборов в новую Верховную Раду проходят 88 женщин.
В новую Верховную Раду Украины прошли 88 женщин, что составляет около 20% от всех народных депутатов, которые будут представлены в парламенте.
По спискам партий проходит 61 женщина – это почти 27% от всех списочников.
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Сколько женщин прошло по спискам партий:
- Слуга народа – 35;
- Европейская солидарность – 9;
- Голос – 7;
- Батькивщина – 5;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 5.
Сколько женщин прошло по мажоритарке:
- Слуга народа – 21;
- Голос – 2;
- Оппоблок – 1
- ВО Свобода – 1
- Самовисування – 2.
Отметим, что в Раду VIII созыва прошли 47 женщин, а позже это количество возросло до 53, то есть 12,6%.
Напомним, по результатам выборов в парламент ряд известных политиков не попадает в новую Верховную Раду.