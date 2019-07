Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента Украины и партию Слуга народа с победой на выборах в Раду.

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state

— Thorbjørn Jagland (@TJagland) 22 июля 2019 г.