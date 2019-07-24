За результатами виборів до нової Верховної Ради проходять 88 жінок.
У нову Верховну Раду України пройшли 88 жінок, що становить майже 20% від усіх народних депутатів, які будуть представлені у парламенті.
За списками проходить 61 жінка – це майже 27% від усіх списочників.
Читайте: Браво Зеленському і його команді – генсек Ради Європи про вибори
Найменше жінок обралося від Опозиційної платформи – За життя – 11,4%.
Скільки жінок пройшло за списками:
- Слуга народу – 35;
- Європейська солідарність – 9;
- Голос – 7;
- Батьківщина – 5;
- Опозиційна платформа – За життя – 5.
Скільки жінок пройшло по мажоритарці:
- Слуга народу – 21;
- Голос – 2;
- Опоблок – 1
- ВО Свобода – 1
- Самовисування – 2.
Зазначимо, що у Раду VIII скликання пройшли 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, тобто 12,6%.
Нагадаємо, за результатами виборів до парламенту низка відомих політиків не потрапляє у нову Верховну Раду.