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Факти / Україна / Політика

Скільки жінок обрали у Верховну Раду IX скликання

За результатами виборів до нової Верховної Ради проходять 88 жінок.  

Скільки жінок обрали у Верховну Раду IX скликання

У нову Верховну Раду України пройшли 88 жінок, що становить майже 20% від усіх народних депутатів, які будуть представлені у парламенті.

За списками проходить 61 жінка – це майже 27% від усіх списочників.

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Найменше жінок обралося від Опозиційної платформи – За життя – 11,4%.

Скільки жінок пройшло за списками:

  • Слуга народу – 35;
  • Європейська солідарність – 9;
  • Голос – 7;
  • Батьківщина – 5;
  • Опозиційна платформа – За життя – 5.

Скільки жінок пройшло по мажоритарці:

  • Слуга народу – 21;
  • Голос – 2;
  • Опоблок – 1
  • ВО Свобода – 1
  • Самовисування – 2.

Зазначимо, що у Раду VIII скликання пройшли 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, тобто 12,6%.

Нагадаємо, за результатами виборів до парламенту низка відомих політиків не потрапляє у нову Верховну Раду.

Фото: Dreamstime

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