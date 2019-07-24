За результатами виборів до нової Верховної Ради проходять 88 жінок.

У нову Верховну Раду України пройшли 88 жінок, що становить майже 20% від усіх народних депутатів, які будуть представлені у парламенті.

За списками проходить 61 жінка – це майже 27% від усіх списочників.

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Найменше жінок обралося від Опозиційної платформи – За життя – 11,4%.

Скільки жінок пройшло за списками:

Слуга народу – 35;

Європейська солідарність – 9;

Голос – 7;

Батьківщина – 5;

Опозиційна платформа – За життя – 5.

Скільки жінок пройшло по мажоритарці:

Слуга народу – 21;

Голос – 2;

Опоблок – 1

ВО Свобода – 1

Самовисування – 2.

Зазначимо, що у Раду VIII скликання пройшли 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, тобто 12,6%.

Нагадаємо, за результатами виборів до парламенту низка відомих політиків не потрапляє у нову Верховну Раду.