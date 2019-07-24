PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Стало известно, почему Порошенко приехал в ГБР

Директор ГБР Роман Труба прокомментировал визит экс-президента Петра Порошенко.

Стало известно, почему Порошенко приехал в ГБР

Директор ГБР Роман Труба отметил, что Петр Порошенко обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем.

– Адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР, – заявил Труба.

Также он добавил, что у каждого следователя более 35 производств.

Читайте: Убытки на десятки миллионов долларов: ГБР разоблачило схему с участием нардепов

– Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос, – подчеркнул Роман Труба.

В свою очередь в политической партии Европейская солидарность заявили, что целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей.

– В ГБР подтвердили, что никаких производств по отношению к Петру Порошенко не существует. Никаких следственных действий в ГБР на 25 июля не запланировано, – отметил в пресс-службе политической силы.

Напомним, 24 июля Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода Кузница на Рыбальском. Однако экс-президент проигнорировал визит к правоохранителям.

22 июля СМИ сообщили, что пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос 25 июля.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко пришел в ГБР, но допрос завтра
Раздутая чушь. Реакция Кличко на информацию о допросе в ГБР
На Херсонщине военный прострелил ногу сослуживцу
Апероль, шашлык, вино и десерты: чем угощали в штабе Петра Порошенко
5 фактов о партии Порошенко Европейская солидарность
Куда обращаться в случае нарушений на выборах: ГБР открывает горячую линию
Убытки на десятки миллионов долларов: ГБР разоблачило схему с участием нардепов
З’явився третій підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка