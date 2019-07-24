Директор ГБР Роман Труба прокомментировал визит экс-президента Петра Порошенко.

Директор ГБР Роман Труба отметил, что Петр Порошенко обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем.

– Адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР, – заявил Труба.

Также он добавил, что у каждого следователя более 35 производств.

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– Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос, – подчеркнул Роман Труба.

В свою очередь в политической партии Европейская солидарность заявили, что целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей.

– В ГБР подтвердили, что никаких производств по отношению к Петру Порошенко не существует. Никаких следственных действий в ГБР на 25 июля не запланировано, – отметил в пресс-службе политической силы.

Напомним, 24 июля Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода Кузница на Рыбальском. Однако экс-президент проигнорировал визит к правоохранителям.

22 июля СМИ сообщили, что пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос 25 июля.