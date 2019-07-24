Директор ДБР Роман Труба прокоментував візит екс-президента Петра Порошенка.

Директор ДБР Роман Труба зазначив, що Петро Порошенко звернувся з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим.

– Адвокати мали можливість зв’язатися зі слідчим та з ним напряму узгодити перенесення дати допиту. Для цього не потрібно приходити до директора ДБР, – заявив Труба.

Також він додав, що кожного слідчого понад 35 проваджень.

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– Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати. Ми з порозумінням поставилися до завантаженості екс-президента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так саме з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит, – підкреслив Роман Труба.

У свою чергу у політичній партії Європейська солідарність заявили, що метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих.

– У ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує. Ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано, – зазначив у прес-службі політичної сили.

Нагадаємо, 24 липня Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань.

11 липня прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що Порошенка 17 липня викликають на допит у ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків і відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському. Однак екс-президент проігнорував візит до правоохоронців.

22 липня ЗМІ повідомили, що п’ятого президента України Петра Порошенка повторно викликали у ДБР на допит 25 липня.