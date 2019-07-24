PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Стало відомо, чому Порошенко приїхав у ДБР

Директор ДБР Роман Труба прокоментував візит екс-президента Петра Порошенка.

Стало відомо, чому Порошенко приїхав у ДБР

Директор ДБР Роман Труба зазначив, що Петро Порошенко звернувся з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим.

– Адвокати мали можливість зв’язатися зі слідчим та з ним напряму узгодити перенесення дати допиту. Для цього не потрібно приходити до директора ДБР, – заявив Труба.

Також він додав, що кожного слідчого понад 35 проваджень.

ЧитайтеЗбитки на десятки мільйонів доларів: ДБР викрило схему за участю нардепів

– Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати. Ми з порозумінням поставилися до завантаженості екс-президента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так саме з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит, – підкреслив Роман Труба.

У свою чергу у політичній партії Європейська солідарність заявили, що метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих.

– У ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує. Ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано, – зазначив у прес-службі політичної сили.

Нагадаємо, 24 липня Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань.

11 липня прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що Порошенка 17 липня викликають на допит у ДБР  як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків і відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському. Однак екс-президент проігнорував візит до правоохоронців.

22 липня ЗМІ повідомили, що п’ятого президента України Петра Порошенка повторно викликали у ДБР на допит 25 липня.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко прийшов у ДБР, але допит завтра
Роздута нісенітниця. Реакція Кличка на інформацію про допит в ДБР
На Херсонщині військовий прострелив ногу товаришеві по службі
Апероль, шашлик, вино та десерти: чим частували в штабі Петра Порошенка
5 фактів про партію Порошенка Європейська солідарність
Куди звертатися у разі порушень на виборах: ДБР відкриває гарячу лінію
Збитки на десятки мільйонів доларів: ДБР викрило схему за участю нардепів
З’явився третій підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка