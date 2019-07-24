В результате запуска рынка электроэнергии с 1 июля для промышленности выросли цены на электричество, поэтому водоканалы хотят увеличить тариф на холодную воду на 15%.

С июля цена на электроэнергию для предприятий выросла на 30%, что стало проблемой прежде всего для водоканалов.

– Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения… Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15%, – сообщил журналистам представитель президента в правительстве Андрей Герус.

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Он также назвал несколько вариантов решения проблемы роста цен на электричество для промышленности: постановление Кабмина о возложении специальных обязательств, решение НКРЭКУ, формирование цены на электричество на сутки вперед, а также решения по тарифу от Укрэнерго.

По его словам, если задействовать эти механизмы, то с 1 сентября можно снизить цену на электричество.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал о преимуществах запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.