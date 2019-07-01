Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал о преимуществах запуска нового рынка электроэнергии с сегодняшнего дня.

С запуском нового рынка электроэнергии потребитель получит качественные услуги по конкурентной цене.

Об этом говорится в заявлении министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, размещенном на сайте Министерства по поводу внедрения с сегодняшнего дня нового рынка електроенергии.

– Сегодня, 1 июля 2019 года, в Украине наступает важный этап внедрения реформы энергетической системы государства – происходит полномасштабный запуск новой модели рынка электроэнергии. В связи с этим я хотел бы отметить две важные вещи. Во-первых, энергорынок направлен на потребителя и обеспечивает каждому потребителю возможность выбора поставщика электроэнергии. Во-вторых, мы выполняем взятые на себя обязательства перед энергетическим сообществом и создаем возможность интеграции в европейский энергорынок, что усилит энергетическую безопасность нашего государства, – заявил Насалик.

Министр отметил значительный вклад Минэнергоугля в подготовку нормативно-правовой базы для успешного старта рынка и защиты всех его участников – как поставщиков, так и потребителей. Также он подчеркнул, что правительством приняты все необходимые решения, чтобы после запуска рынка не произошло роста цен на электроэнергию для населения и предприятий.

– С введением новой модели рынка цена на электроэнергию для населения должна остаться неизменной – мы об этом позаботились. Также она не должна резко подняться и для бытовых потребителей. Во время переходного периода вынужденно установлены некоторые ограничения в целях недопущения стремительного роста тарифов. Рынку необходимо пройти эволюцию к полной либерализации, – отметил Насалик.

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Согласно принятому в 2017 году Верховной Радой закону Украины о рынке электрической энергии, новый оптовый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года. Запуск рынка – это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере €500 млн в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.

Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает снизить стоимость электроэнергии.