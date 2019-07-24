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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні можуть зрости тарифи на холодну воду: чому і на скільки

Внаслідок запуску ринку електроенергії з 1 липня для промисловості зросли ціни на електрику, тому водоканали хочуть збільшити тариф на холодну воду на 15%.

Вода

З липня ціна на електроенергію для підприємств зросла на 30%, що стало проблемою передусім для водоканалів.

– Вони вже приходять і просять підвищити тариф на холодну воду для населення… Водоканали вже хочуть підвищити тариф на холодну воду на 15%, – повідомив журналістам представник президента в уряді Андрій Герус.

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Він також назвав кілька варіантів розв’язання проблеми зростання ціни на електрику для промисловості: постанова Кабміну про покладення спеціальних зобов’язань, рішення НКРЕКП, формування ціни на електрику на добу вперед, а також рішення за тарифом від Укренерго.

За його словами, якщо задіяти ці механізми, уже з 1 вересня можна знизити ціну на електрику.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик розповів про переваги запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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