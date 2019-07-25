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Факты / Украина

На авто Порошенко возле ГБР напал ветеран полка Азов

Нападение на автомобиль экс-президента Украины Петра Порошенко совершил ветеран полка Азов Никита Макеев.

На авто Порошенко возле ГБР напал ветеран полка Азов

На автомобиль Петра Порошенко возле здания Государственного бюро расследований вылез ветеран полка Азов Никита Макеев с позывным Одиссей.

Никита Макеев родом из России. Но 18 июля президент Украины Владимир Зеленский дал ему украинское гражданство.

Полиция Киева возбудила дело по факту событий возле здания ГБР по статье хулиганство, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Позже Никита Макеев на странице в Facebook подтвердил, что это он напал на автомобиль.

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К слову, ранее Никита Макеев в одном из интервью рассказывал, что приехал в Украину в июле 2014 года. Тогда же попал в полк Азов. Участвовал в боевых действиях зимой 2014-2015 года.

После того как получил контузию, помогал базе Азова.

Никита Макеев не раз подчеркивал, что иностранцам, которые воюют на Донбассе, нужно украинское гражданство.

Напомним, на Петра Порошенко совершили нападение после допроса в ГБР.

Фото: Никита Макеев

Источник: Укрправда

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