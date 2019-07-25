Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на допрос.

– Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15.00 международная встреча, я вынужден был перенести ее, – сказал Порошенко.

Он также сообщил, что не получал официального вызова на допрос в ГБР.

Перед этим директор Государственного бюро расследований Роман Труба написал, что получили заявление от адвоката Порошенко с сообщением о том, что пятый президент Украины не сможет 25 июля прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.

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– Согласно Уголовному процессуальному кодексу, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но в этот раз мы даем экс-президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели – 8 августа, – написал Труба.

Напомним, 24 июля Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода Кузница на Рыбальском. Однако экс-президент проигнорировал визит к правоохранителям.

22 июля СМИ сообщили, что пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос 25 июля.