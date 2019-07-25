Четыре человека попытались напасть на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР.

На Петра Порошенко пытались совершить нападение.

Четыре человека попытались напасть на экс-президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском.

Это произошло, когда он садился в автомобиль после допроса, один из нападавших прыгнул на капот машины. Охрана экс-президента успела среагировать и оттеснила нападавших. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ.

Один из дерущихся залез на машину, в которой находился Порошенко. Охрана экс-президента оттеснила его.

Напомним, 24 июля Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода Кузница на Рыбальском. Однако экс-президент проигнорировал визит к правоохранителям.

22 июля СМИ сообщили, что пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос 25 июля.